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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خبراء يحذرون من النوم بشعر مبلل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:39 ص
النوم بشعر مبلل
النوم بشعر مبلل
وكالات
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يحذّر الخبراء والأطباء من النوم بشعر مبلل، مشيرين إلى الأخطار الناتجة عن هذه العادة التي يصفونها بالسيئة.

ووفقا للخبراء، فإن الشعر المبلل أكثر عرضة للتلف، حيث يصبح رقيقا ومرنا، بالإضافة إلى ذلك، أثناء النوم، يتقلب الشخص من جانب إلى آخر كثيرا، ولهذا السبب يتشابك الشعر ويتجعد، وهذا الأمر يؤدي إلى هشاشة وتساقط الشعر وتقصف الأطراف أيضا.

ونصح الأطباء بأنه يجب على الشخص أن يقوم بتجفيف الشعر جيدا قبل النوم، وذلك حتى ولو كان رطبا قليلا، فإن الشعر يحتفظ بالهشاشة.

ووفقا للخبراء، فإن الشعر المبلل يمكن أن يؤدي إلى التهاب بصيلات الشعر، والتي بدورها تؤدي إلى ظهور حكة وخراجات (طفح جلدي)، وفقا لما ذكره موقع "med2".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوسادة المبللة ينشط فيها عث الغبار، الأمر الذي يؤدي إلى حساسية ومشاكل في الجلد والتنفس.

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