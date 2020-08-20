رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك تحذف 790 مجموعة تابعة لليمين المتطرف الأمريكى

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:33 ص
فيسبوك
فيسبوك
طباعة
أعلنت شركة "فيسبوك" الأربعاء، أنها حذفت 790 مجموعة بموقعها الشهير للتواصل الاجتماعي على صلة بنظرية المؤامرة لليمين الأمريكي المتطرف (كيو أنون).

وأضافت الشركة، أنها بصدد تقييد حوالي 1950 مجموعة و440 صفحة وأكثر من 10 آلاف حساب على إنستجرام على صلة بـ "كيو أنون"، وهي نظرية للمؤامرة تتنامى عبر الإنترنت منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن فيسبوك ستتخذ أيضا إجراءات ضد الصفحات والمجموعات وحسابات إنستجرام المرتبطة بميليشيات مقرها الولايات المتحدة والجماعات الفوضوية غير المتصلة بالإنترنت التي تدعم العنف في الاحتجاجات.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) صنف "كيو أنون" كتهديد إرهابي محلي محتمل.

موضوعات متعلقة

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

تفاصيل تصالح الكنيسة الأرثوذكسية مع جورج حبيب بباوي

السجن من سنة إلى 10 لـ42 متهمًا بمنع دفن «طبيبة الدقهلية»

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

«الراقصة الطائرة».. الأمن يكشف لغز فيديو الفتاة المعلقة من شعرها

«الصحة»: 13 وفاة و161 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

النجم الكندى رايان رينولدز يحتفل ببيع علامته التجارية

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

وزيرة الثقافة الجزائرية: النضال الفنى أضفى على الثورة وجهًا جماليًا

الليلة.. هانى شنودة يوقع مذكراته بمعرض ساقية الصاوى

حفل للإنشاد الدينى يحييه محمود التهامى بـ «الصيف الدولى»