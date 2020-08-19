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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ كفر الشيخ عن «أمنية» ضحية التعذيب: تحتاج لدعم نفسى

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:51 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
الشيماء زيدان
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قال جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، إن واقعة الطفلة "أمنية" ضحية التعذيب والخدمة في البيوت، واقعة مؤسفة وخاصة بعد العلم عن حياتها الأسرية وانفصال والدها عن والدتها.

وأضاف "نورالدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي" ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن والدة الطفلة أمنية بعد انفصالها أرسلت اثنين من أطفالها الخمسة ومن ضمنهم أمنية للعمل بخدمة البيوت في الجيزة لتحصل على المال.

وأكمل: "أثناء عمل الطفلة في بيت أحد الضباط المفصولين عن عملهم، تعرضت لعملية تعذيب وتدهورت حالتها، مما اضطر الضابط لإرسالها لوالدها"، مشيرًا إلى أن والدها هو من أبلغ الشرطة بالواقعة، لتأخذ إجراءاتها وتنقل الطفلة إلى مستشفى "طنطا الجامعي" لتلقي العلاج.

وتابع: "تعرضت الطفلة لانتهاكات جسدية أكثر من اللازم لطفلة لا تتعدى الـ 9 سنوات"، متابعًا: "واقعة مؤسفة والطفلة تحتاج لدعم نفسي قوي لتتخلص من آثار الحادث".

واستطرد: "لا بد أن ينال الجاني عقابه والنيابة تتخذ إجراءاتها"، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم الدعم النفسي القوي لهذه الطفلة.

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