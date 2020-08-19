«هيئة الكتاب»: مكتبة الأسرة ستعود لمكانتها.. و٢٠ إصدارًا جديدًا

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن سلسلة مكتبة الأسرة ستعود إلى قوتها ومكانتها التى عُرفت بها خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن الهيئة تنفذ مشروعات ثقافية جديدة تستهدف بناء الشخصية المصرية، منها كتيّبات دينية.

وأوضح «الحاج على»، لـ«الدستور»، أن ١٠٠ عنوان جديد صدرت عن مكتبة الأسرة خلال العام الماضى، وتجرى طباعة ٢٠ عنوانًا آخر.

وأشار إلى أن الكتيّبات الدينية تتبع سلسلة فكرية تجرى طباعة إصداراتها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وصدر عنها ٢٠ عنوانًا بالفعل، لافتًا إلى أن هناك سلسلة علمية أيضًا، صدر عنها ١٦ عنوانًا، بهدف جذب الشباب للقراءة وتوعيتهم.

