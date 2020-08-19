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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داود حسين يوجه رسالة خاصة للفنان محمد المنيع بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:49 م
داوود حسين
داوود حسين
سناء إسماعيل
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وجه الفنان الكويتي، داود حسين، رسالة خاصة للفنان الكبير محمد المنيع، بعد الإعلان عن إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وقال داود حسين، في رسالته: "العم الغالي والقلب الطيب أستاذي الذي تعلمت منه الكثير ولازلت.. العم محمد المنيع.. ألف ألف ألف سلامة عليك يا بو عبدالعزيز، ويا رب تقوم بالسلامة وربي يواليك الصحة.. ملاحظة.. اللقطة عام ٢٠٠٩ في كواليس مسلسل المقرود".

وكان جاسم المنيع، نجل الفنان الكبير، قد أعلن عن إصابة والده البالغ من العمر 94 عامًا بفيروس كورونا، مطالبا الجميع بالدعاء له.

يذكر أن محمد المنيع، هو أحد مؤسسي فرقة المسرح الكويتي عام 1964، وقبلها كان عضوًا في المسرح الشعبي عام 1961.

ومن أعماله التليفزيونية: "الإبريق المكسور" و"دنيا الدنانير" و"الرحيل" و"أبلة منيرة" و"غدا تبدأ الحياة" و"علي بابا" و"الجوهرة والصياد" و"أولاد بوجاسم" و"ديوان السبيل".

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