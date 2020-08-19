محلل سياسي: تركيا عضو غير مرغوب فيه بحلف الناتو

أكد زاهي علاوي، المحلل السياسي، أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال إن كل الخيارات متاحة فيما يخص التعامل مع تركيا وسلوكها الاستفزازي في شرق المتوسط.وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد"، أن الاتحاد الأوروبي أعلن مرارا عن عدم رضاه إزاء الاستفزازات التركية غير القانونية والمتمثلة في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تدخلات أنقرة العسكرية في ليبيا.وقال "علاوي"، إن تركيا أصبحت حليفا غير مرغوب فيه في حلف الناتو.يشار إلى أن اليونان وقبرص أعلنا أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة في شرق البحر المتوسط ومحاولات الاستفزاز المتكررة وتهديد أمن دول المنطقة، بحسب ما ذكرته قناة "مداد نيوز".وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن وزيرا خارجية اليونان وقبرص قالا إن السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل لوضع حد للخطوات التصعيدية التركية.