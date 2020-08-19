رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: تركيا عضو غير مرغوب فيه بحلف الناتو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:45 م
الناتو
الناتو
أحمد عبد العزيز
طباعة
أكد زاهي علاوي، المحلل السياسي، أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال إن كل الخيارات متاحة فيما يخص التعامل مع تركيا وسلوكها الاستفزازي في شرق المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد"، أن الاتحاد الأوروبي أعلن مرارا عن عدم رضاه إزاء الاستفزازات التركية غير القانونية والمتمثلة في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تدخلات أنقرة العسكرية في ليبيا.

وقال "علاوي"، إن تركيا أصبحت حليفا غير مرغوب فيه في حلف الناتو.

يشار إلى أن اليونان وقبرص أعلنا أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة في شرق البحر المتوسط ومحاولات الاستفزاز المتكررة وتهديد أمن دول المنطقة، بحسب ما ذكرته قناة "مداد نيوز".

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن وزيرا خارجية اليونان وقبرص قالا إن السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل لوضع حد للخطوات التصعيدية التركية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

الوزراء: تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج أول سبتمبر

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

«الأوقاف» تعلن عودة صلاة الجمعة بشروط

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب»: مكتبة الأسرة ستعود لمكانتها.. و٢٠ إصدارًا جديدًا

«قصور الثقافة»: عرض 6 مسرحيات عن شهداء الجيش والشرطة قريبًا

خالد عكاشة: مجلة «تقديرات مصرية» يحررها شباب جاد

خالد حنفي: «تقديرات مصرية» تضم موضوعات ثرية تفيد صناع القرار