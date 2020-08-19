الهضبة يتصدر تريند «يوتيوب» ببرومو «أماكن السهر»

تصدر الهضبة عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ببرومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر" المقرر طرحها خلال أيام، واحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة، محققا أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال ساعات من طرح البرومو.أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، والفيديو كليب من إخراج أحمد النجار، وكان عمرو دياب طرح منذ أيام أغنية "مالك غيران"، من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلكلور.من جهة أخرى، أثار الهضبة عمرو دياب ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما فاجأ جمهوره بإعلانه عن عودته للدراما التليفزيونية بعد عدة سنوات، وذلك من خلال شبكة نتفليكس العالمية، ومن المقرر الإفصاح عن جميع تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.