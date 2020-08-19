رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«فريد» يبحث مع قيادات الجامعة العربية سبل تطوير أسواق الأوراق المالية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:58 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
التقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس اتحاد البورصات العربية، ورامي الدكاني الأمين العام للاتحاد، الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي، والدكتور بهجت محمد أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير وتنمية البورصات العربية وتعزيز التجارة العربية البينية في الأوراق المالية، للمساهمة بدور أكبر في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد فريد على أهمية العمل المشترك مع قيادات الجامعة العربية لدفع عملية تطوير أسواق الأوراق المالية العربية، خلال المرحلة المقبلة، لما للجامعة من باع طويل في دعم خطط تنمية اقتصادات مختلف الدول العربية.

وأوضح فريد أن التعاون مع جامعة الدول العربية في المرحلة المقبلة سيتضمن مشاركة الاتحاد في اجتماعات اللجان النوعية التي تعقد بالجامعة ذات الطابع الاستثماري حتى يمكن أخذ وجهة نظر البورصات العربية في الحسبان، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية إنشاء كود موحد للمستثمر العربي بالتنسيق مع كل البورصات وذلك باستخدام تطبيقات وأنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في هذا الشأن.

وتابع رئيس اتحاد البورصات العربية، أنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك مشاركة من قبل اتحاد البورصات العربية في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، لاستعراض كافة التطورات التي تشهدها البورصات العربية وتسليط الضوء على الملفات التي تتطلب دعما ومساندة لزيادة الاستثمارات البينية في مجال الأوراق المالية المقيدة عربيًا، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة عملية تنمية البورصات العربية.

من جانبه ثمن الدكتور كمال حسن، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، الدور الذي يلعبه اتحاد البورصات العربية تحت رئاسة مصر في محاولة لصياغة خطط تسهم بشكل كبير زيادة فاعلية أسواق المال العربية، مؤكدًا أن انخراط اتحاد البورصات العربية في أنشطة الجامعة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق أهدافه.

أشار الدكتور حسن، إلى إمكانية انضمام اتحاد البورصات العربية إلى لجنة التنسيق العليا للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وكذلك ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وكذلك مشاركته في تطوير القانون الموحد للاستثمارات العربية ومن ثم أهمية مشاركة اتحاد البورصات العربية في تطوير هذا القانون للأخذ في الحسبان الاستثمارات العربية غير المباشرة إلى جانب الاستثمار العربي المباشر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

«الراقصة الطائرة».. الأمن يكشف لغز فيديو الفتاة المعلقة من شعرها

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

«الأوقاف» تعلن عودة صلاة الجمعة بشروط

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

الجيش الليبي يكشف سبب زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر لطرابلس

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

«الضرورة تقدر بقدرها».. حيثيات حكم مجلس الدولة بتأجيل عموميتي اتحاد الكتاب

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان

«الثقافي الإفريقي» بأسوان يستقبل زائريه الأسبوع المقبل