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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع تضخم منطقة اليورو في يوليو رغم أزمة كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:50 م
منطقة اليورو
منطقة اليورو
وكالات
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أظهرت بيانات نهائية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الأربعاء، أن التضخم
بمنطقة اليورو ارتفع قليلا على أساس سنوي في يوليو وزادت مؤشرات أساسية على الرغم من الضغوط الانكماشية في خضم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأكد يوروستات تقديره السابق بزيادة نسبتها 0.4 في المئة في التضخم على أساس سنوي في يوليو، بعد ارتفاع بلغ 0.3 في المئة في يونيو.

كما أبقى المكتب على تقديراته الأولية الصادرة في 31 يوليو بشأن مؤشرات التضخم الأساسية، والتي تستثني الأسعار الأكثر تقلبا، دون تغيير.

وقال يوروستات إنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، فإن التضخم ارتفع في يوليو تموز 1.3 في المئة من 1.1 بالمئة في يونيو.

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