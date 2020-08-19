ارتفاع تضخم منطقة اليورو في يوليو رغم أزمة كورونا

أظهرت بيانات نهائية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الأربعاء، أن التضخمبمنطقة اليورو ارتفع قليلا على أساس سنوي في يوليو وزادت مؤشرات أساسية على الرغم من الضغوط الانكماشية في خضم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.وأكد يوروستات تقديره السابق بزيادة نسبتها 0.4 في المئة في التضخم على أساس سنوي في يوليو، بعد ارتفاع بلغ 0.3 في المئة في يونيو.كما أبقى المكتب على تقديراته الأولية الصادرة في 31 يوليو بشأن مؤشرات التضخم الأساسية، والتي تستثني الأسعار الأكثر تقلبا، دون تغيير.وقال يوروستات إنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، فإن التضخم ارتفع في يوليو تموز 1.3 في المئة من 1.1 بالمئة في يونيو.