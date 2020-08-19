خبير: مشروع توليد الكهرباء من الرياح يعكس قوة الاستثمار في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالرءوف، أستاذ اقتصاديات الطاقة والبيئة، إن قرار وزارة الكهرباء بتوقيع عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجاوات خبر سار، خاصة أن له دلالات عديدة تؤكد قوة وأمان الاستثمارات في مصر.وأضاف عبدالرءوف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المُذاع على الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن توقيع تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء يؤكد أن الاستثمار في مصر قوي وآمن، مشيرًا إلى أنه بالرغم من وجود أزمة فيروس كورونا فإن مصر تنفذ استثمارات متعددة وفي قطاعات كبرى مختلفة.وأوضح أستاذ اقتصاديات الطاقة والبيئة أن العالم ينادي بأن الخروج الآمن من أزمة كورونا يتطلب تنفيذ استثمارات بمجالات صديقة للبيئة، ومنها محطات الرياح، بالإضافة لتنويع مصادر الطاقة.