الفنانة يارا تدعم بيروت: «ضحكة ما بتموت»

وجهت الفنانة اللبنانية يارا، رسالة دعم لمدينة بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".وظهرت الفنانة في الصورة وخلفها العلم اللبناني، وعلقت: "ما يهمك يا بيروت، يا ضحكة ما بتموت، غيمة ورح تقطع، شمسك رح تطلع، وتضوي البيوت".وتابعت: "يا رب تحمينا وتحمي بلدنا وكل الأوطان، يا رب احمي لبناننا".وكان انفجار ضخم قد وقع في مرفأ بيروت، منذ أسبوعين، أدى لمقتل المئات وإصابة الآلاف، كما دمرت مئات المنازل والواجهات، لتشهد العاصمة بعدها احتجاجات واسعة أدت لاستقالة الحكومة اللبنانية.