النيابة تتسلم تحريات إحباط تهريب 580 جرام حشيش بمطار القاهرة

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول، تحريات المباحث الجنائية في ضبط 580 جراما لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد، عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية.كانت النيابة كلفت بسرعة ضبط وإحضار صاحب الطرد، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل بها.كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 580 جراما لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنافذ بكافة أنواعها وتشديد الرقابة عليها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين ميناء القاهرة الجوى اعتزام أحد الأشخاص بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود.ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن برواز خشبي مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد، حيث عثر بداخله على 6 قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعها 580 جراما مخبأة داخل البرواز الخشبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.