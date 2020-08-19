رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

« الأنجليكانية »: الإسلام غَير الشرق

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:40 ص
منير حنا
منير حنا
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
طباعة
أرسل الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأيضًا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك للتهنئة بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث رئيس الأساقفة برقيات مماثلة للقيادات الإسلامية تمثلت في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مؤكدًا على محبته للجميع وأمله في أن يوفقهم الله في خدمة البلاد والعباد.

وفي رسالة وجهها لجموع المسلمين اعتبر الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن العام الهجري الجديد يؤرخ لهجرة رسول الإسلام من مكة إلى المدينة وهي الذكرى التي غيرت تاريخ الشرق الأوسط الذي اختلف ثقافيًا وحضاريًا بوجود الإسلام كدين وثقافة.

وأكد حنا في رسالته إن ذكرى السنة الهجرية تأتي في وقت تزداد فيه الحروب والصراعات في المنطقة العربية بينما يواجه العالم أجمع وباء كورونا متمنيًا أن تصبح هجرة الرسول بارقة أمل تفتح الباب أمام حل الصراعات السياسية وتجدد الرجاء في قدرة البشرية على مواجهة الوباء بالعلم والإيمان معًا
وتمنى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن تعبر منطقة الشرق الأوسط أزماتها بتكاتف الجميع مسلمين ومسيحيين في مواجهة الصراعات السياسية والمتاعب الصحية والظروف الاقتصادية.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم، ويرأسه الدكتور منير حنا أنيس رئيس الأساقفة.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

«فتاة الشهامة» بالدقهلية: والد المتهم هددنى بالضرب بالنار

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

الصور

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

حقيقة نشر واقعة تحرش على فيس بوك

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

الأميرة «آن» تكشف أكبر مشكلة تواجه نساء «العائلة المالكة»

علماء: دراسة أنسجة الأنف قد تساعد فى التوصل لعلاج لمصابى كورونا

أحد أبناء أنجلينا جولى يقودها لخوض بطولة جديدة.. تعرف على التفاصيل؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

موكب عظيم و30 جارية وجوهرة الخليفة.. كيف احتفل الفاطميون بالسنة الهجرية؟

اليوم.. «آفاق» يستضيف المطربة منى رجب والفنان فايد عبد العزيز

في ذكرى ميلاده.. أشهر 10 مقولات للأديب إبراهيم المازني

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة