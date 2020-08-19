لحظة استهداف موقع وسط غزة بقصف إسرائيلي (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يرصد لحظة استهداف موقع "عبيدة" التابع للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون وسط قطاع غزة بقصف إسرائيلي.وتظهر في الفيديو لحظة توهج ضوء لصواريخ استهدفت الموقع، وقال الجيش الإسرائيلي، إن القصف جاء ردًا على صاروخ أطلق من داخل القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية الموجودة بالقرب من القطاع.