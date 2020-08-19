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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل فيديو التنمر على شاب من ذوى الهمم وإرهابه بـ«كلب»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:14 ص
التنمر على شاب من
التنمر على شاب من ذوى الهمم
ندى حمدي
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كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو لشاب من ذوي القدرات الخاصة يهدده آخرين بـ"كلب"، ويرهبانه به، حيث تبين أنهما جاراه ويقومان بتصوير ذلك الفيديو من أجل الحصول على مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب" و"تيك توك".

وأشارت التحريات التي أجريت، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أنه فور تداول مقطع الفيديو تولت مباحث الجيزة فحصه، بالتعاون مع مباحث التوثيق والمعلومات، حتى تم التوصل لمصوريه، وتبين أن الفيديو يظهر به شاب من ذوي الهمم يجلس في أحد المحلات وأمامه شاب يحرض كلبًا على مهاجمته وعضه.

وشرحت التحريات، برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، أن الضحية من منطقة إمبابة وحلاق وعاطل، وجاريه هما من قاما بتصوير مقطع الفيديو وتهديده بالكلب، من أجل حصد مشاهدات عالية وزيادة متابعيهم على موقع "تيك توك".

وألقت مباحث إمبابة، برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، القبض على المتهمين، واتهمتهما أسرة المجني عليه بالتنمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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