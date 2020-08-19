السنيورة: «حزب الله» لن يسلِّم المتهمين باغتيال الحريرى

علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، قائلا: "لم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله، والحزب لن يقوم بأي عمل لتسليم المتهمين".وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc" أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال في لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أي نتيجة بشأنهم.وأشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية، لافتا إلى أن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.