السنيورة: «حزب الله» لن يسلِّم المتهمين باغتيال الحريرى

السنيورة: «حزب الله» لن يسلِّم المتهمين باغتيال الحريرى
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:56 ص
سناء إسماعيلطباعة
علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، قائلا: "لم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله، والحزب لن يقوم بأي عمل لتسليم المتهمين".
وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc" أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال في لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أي نتيجة بشأنهم.
وأشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية، لافتا إلى أن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc" أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال في لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أي نتيجة بشأنهم.
وأشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية، لافتا إلى أن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.