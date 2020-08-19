شقيق «طفل العجانة»: «قالولى لو مفيش علاج هنسفره برة»

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قال عبدالله محمد شحات، الشقيق الأكبر لـ"طفل العجانة"، الذى تعرض لحادث بشع عندما قام أحد العاملين فى مخبز بإلقائه فى "عجانة مخيز"، إن وزارة الصحة بدأت إجراءاتها لنقل أخيه "محمد" من مستشفى أسوان الجامعى، مساء اليوم، بسيارة إسعاف مجهزة لاستكمال رحلة علاجه بمستشفى الهلال الأحمر بالقاهرة.وأضاف "عبدالله"، في تصريحات لـ"الدستور"، "قالولي لو مفيش علاج هنسفره برة"، موضحًا أنه رافقه خلال سفره والده وابن عمته.وقدّم "عبدالله" الشكر لوزارة الصحة وخطوتها الإيجابية التي تعبر عن مدى اهتمامها بالمواطنين، وسعيها الدائم لتوفير الخدمات لهم والاستماع إلى مناشدتهم، وتحملهم نفقة علاجه بالكامل متمنيًا استكمال الإجراءات وعلاج أخيه.وفي سياق متصل، حرص شقيق طفل العجانة على نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتوثيق لحظات نقل أخيه من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى الهلال الأحمر بالقاهرة، ما يساهم بدوره في توضيح دور الدولة المصرية واهتمامها بمواطنيها وتقديم الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه.