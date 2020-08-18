الإبراشي: محدودو الدخل تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فئة محدودي الدخل بالمجتمع المصري هي التي تحملت الفاتورة الكبيرة والباهظة في عملية الإصلاح الاقتصادي، لإيمانهم بأن ذلك سيجعل الدولة تقف على قدمها من جديد.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا انعكست سلبيًا على اقتصادات الدول في كافة أنحاء العالم، بينما مصر لم تتأثر بشكل كبير كما حدث في دول كثيرة، معقبا: "تمكنا من التوازن في ظل جائحة فيروس كورونا".