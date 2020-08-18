«التموين»: خفض وزن الرغيف يزيد التنافسية بين المخابز

قال الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز، وطالب فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد ارتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة كورونا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزن 90 جراما كان موجودا بالفعل، مشيرا إلى أن الخبز كان تنتج منه أنواع الطري والملدن والمجري، والوزارة ترى توحيد الأصناف وزيادة إنتاجية جوال الدقيق.وأردف حامد، أن زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف لـ90 جراما هدفها زيادة التنافسية بين المخابز، مشيرا إلى أن هناك عقوبات مغلظة على التلاعب في الأوزان تصل لإغلاق المخبز.ونوه بأن حصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز، والمهم أن يحصل المواطن على عيش نضيف ذات جودة عالية.