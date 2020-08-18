«عبدالعال» ينتقد الحكومة بسبب تعديلات قانون المخلفات الصلبة
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:29 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه.
ومازح عبدالعال، الحكومة خلال الجلسة العامة، قائلا: "لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان متغيرش التعديلات فى الجلسة".
وتابع: أنا أتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى اجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغير الصياغة مرة أخرى فى الجلسة العامة، متساءلا: إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟.
وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا أنها قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، فى إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة.
من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان، بسبب كثرة التعديلات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون.
ومازح عبدالعال، الحكومة خلال الجلسة العامة، قائلا: "لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان متغيرش التعديلات فى الجلسة".
وتابع: أنا أتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى اجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغير الصياغة مرة أخرى فى الجلسة العامة، متساءلا: إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟.
وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا أنها قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، فى إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة.
من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان، بسبب كثرة التعديلات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون.