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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال» ينتقد الحكومة بسبب تعديلات قانون المخلفات الصلبة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:29 م
على عبدالعال
على عبدالعال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه.

ومازح عبدالعال، الحكومة خلال الجلسة العامة، قائلا: "لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان متغيرش التعديلات فى الجلسة".

وتابع: أنا أتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى اجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغير الصياغة مرة أخرى فى الجلسة العامة، متساءلا: إيه اللى غير عقيدة الحكومة؟.

وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا أنها قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، فى إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة.

من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان، بسبب كثرة التعديلات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون.

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