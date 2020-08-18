السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين لطبيب يتاجر بالأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طبيب بشرى بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الأعضاء البشرية.كانت تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط «أحمد. ر»، طبيب بشرى يعمل فى أحد المستشفيات بالقاهرة، بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، وكان يستعين بسمسارة لجلب الضحايا له، وإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية منهم مقابل مبالغ مالية.وكشفت التحريات عن أن المتهم كان يجرى عمليات نقل الأعضاء فى مستشفى خاصة، بعد عمل فحوصات وتحاليل للضحايا مقابل إعطائهم مبلغًا من المال.وتبين من التحقيقات أن معظم الضحايا بائعون متجولون وأشخاص استغل المتهم حاجتهم للمال، وأن المتهم كون ثروة طائلة من نشاطه الإجرامي.