البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

وافق مجلس النواب بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 444 لسنة 2020 والخاصة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بشرق المتوسط بين مصر واليونان.وقال عبدالعال إن الاستعمار وضع ألغامًا في تعيين الحدود بين الدول وتأتي الاتفاقية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ولوضع النقاط فوق الحروف.وأضاف خلال الجلسة العامة أن تعيين الحدود يتم وضع نسخة منه بالأمم المتحدة.