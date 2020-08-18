المشدد 3 سنوات لـ«تاجر مخدرات» فى السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة السلام.كانت نيابة شرق القاهرة قررت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، ووجهت له تهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة.وتبين من التحقيقات أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه رجال المباحث في عاطل بدت عليه ملامح الريبة والقلق وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة كبيرة بها 500 قرص مخدر، وهاتف محمول ومبالغ مالية.وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة احالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.