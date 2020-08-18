زعيم المعارضة الكردية: أردوغان خلق أزمة مع اليونان لفشله ضدنا

قال قائد عمليات حزب العمال الكردستاني، إن الفوضى والهزائم والكوارث في تركيا هي نتيجة السياسات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي تسبب في أزمة أخرى مع اليونان لتشتيت انتباه شعبه عن الأزمات التي تمر بها البلاد.وتحدث مراد قرايلان قائد حزب العمال الكردستاني في تركيا عن هزيمة أنقرة التي أدت إلى الفوضى والأزمات في كل مكان، وفقًا لما أوردته صحيفة جريك سيتي تايمز اليونانية.وأضاف قرايلان: "منذ 6 سنوات، كان الاستعمار التركي يوسع تكنولوجيا الحرب بدعم من حلف شمال الأطلسي ومنظمة «جلاديو»، مشيرًا إلى أن أردوغان كان يعتمد بشكل كامل على قوة الطائرات بدون طيار، وهذه كانت بالضبط ما كانت عليه حربه ضد الحزب منذ 6 سنوات.وأوضح قرايلان أن الأكراد يواجهون مخططات بالإبادة من قبل أردوغان، حيث يتعرض الكرد للقمع الفاشي التركي، بينما يتعرض مقاتلو الحرية لهجوم واسع النطاق في جميع أنحاء كردستان بهدف القضاء عليهم.وتابع قرايلان منتقدًا الأحزاب الداعمة لأردوغان، وقال: "إن النظام البرلماني التركي الذي يسيطر عليه الفاشي حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان، وحزب الحركة القومية، خلق فوضى تسود في البرلمان والنظام التركي.فيما أشار إلى أن نظام أردوغان لا يمكن أن يعيش إلا من خلال الحروب، من خلال تعزيز المشاعر القومية، يريد هذا النظام الحفاظ على وجوده وترسيخه من خلال الحروب.وأردف أن أردوغان فشل في حربه ضد الأكراد، لذلك افتعل مشكلة جديدة مع اليونان، وقال إن القوات التركية هاجمت سوريا والعراق وليبيا لاستكمال مسيرة الاضطهاد.ونوه زعيم المعارضة الكردية على أن الفترة القادمة من النضال ضد أردوغان، ستصبح أكثر سخونة، وستكون لدينا الضربة الأولى في طريق النصر.