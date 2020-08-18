رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ميزة جديدة في «جوجل كروم» تحذر من المواقع غير الآمنة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:38 ص
جوجل كروم
جوجل كروم
وكالات
طباعة
كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "جوجل كروم" يختبر حاليا عدد من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ"السحرية".

وسيعمل "جوجل كروم"، وفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني "غير آمن".

وسيرفق "جوجل كروم" علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب التي تعتبر صفحات HTTPS الخاصة بها "آمنة".

وسيعطل "جوجل كروم" أيضا وفق التحديث الجديد، الملء التلقائي في النماذج المختلطة، بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائيا بمعلومات يحتمل أن تكون حساسة أو خاصة عن المستخدم، إلا بعد التأكد أنها "آمنة" تماما وحصولها على "العلامة الحمراء".

أما في حالة أن النموذج "ليس آمنا" فسيتم تنبيه المستخدم من قبل جوجل، بحيث لا يقدم أي معلومات حساسة أو شخصية خاصة به لذلك الموقع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

انتحار مصاب بكورونا قفزا من شباك مستشفى بالإسكندرية

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

علماء: الاحتباس الحراري ينشط كائنات تشكل خطورة على البشرية

اكتشف المكان الرئيسي لتكاثر البكتيريا في المطبخ

طبيب: طفرة في فيروس كورونا تجعله أكثر عدوى وأقل فتكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

فيروس كورونا محور العدد الجديد لكتاب «المرايا»