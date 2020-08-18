تحقيقات انهيار عقار على سيدة بمصر القديمة: «السقف من الخشب»

تسلمت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من الحي؛ لفحص آثار انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق في منطقة عشوائية مما أسفر عن مصرع سيدة وطفليها.وتبين أن التقرير أثبت أن العقار بدائي ومكون من أخشاب وحجارة وغير مرخص والسقف من الخشب، ومبني بطريقة عشوائية كما أنه لم يؤثر على سلامة المباني المجاورة.كانت النيابة سبق وأن أمرت بالتصريح بدفن جثة سيدة وابنيها لقي مصرعهما إثر انهيار عقار قديم بمنطقة مصر القديمة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وتم انتشال 3 جثث وجارِ رفع الركام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.