الإحصاء: تراجع استهلاك المنازل والمحال من الكهرباء بسبب كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية الكهرباء المولدة شهريًا بلغت 14.1 ميجا.و.س خلال شهر أبريل 2020 مقابل 14.4 ميجا.و.س خلال شهر مارس من نفس العام، فيما تراجعت كمية الكهرباء المستخدمة من 11.3 ميجا.و.س لـ10.6 ميجا.و.س تأثرًا بفرض حظر التجوال وتعطيل بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية جزئيًا.

وأوضح الإحصاء، تراجع كمية الكهرباء المستخدمة للأغراض المنزلية لـ4.3 ميجا.و.س خلال أبريل 2020 مقابل 4.4 ميجا.و.س خلال الشهر نفسه من العام السابق، وتراجع الاستخدامات التجارية من 0.5 ميجا.و.س لـ0.4 ميجا.و.س، والصناعة من 3.6 ميجا.و.س لـ3.2 ميجا.و.س خلال فترة المقارنة ذاتها.