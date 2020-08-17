مرتزقة تركيا يعتقلون 5 سوريين بينهم سيدتان بعفرين

شنت مجموعة من مسلحي لواء الوقاص المسلح، الموالي لتركيا، حملة مداهمات في قرية هيكجة، التابعة لناحية الشيخ حديد في ريف عفرين بالشمال السوري، اعتقلت خلالها 5 أشخاص بينهم مواطنتان، لأسباب غير معروفة وجرى اقتيادهم إلى مكان مجهول.وتواصل الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة ممارستها أبشع أنواع الانتهاكات بحق الأكراد في منطقة عفرين، من خلال عمليات القتل، والاختطاف، والسرقة، التي تمارس بحقهم منذ أن سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على المنطقة تحت مسمى عملية «غصن الزيتون»، وفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.وكان مسلحون ينتمون لفيلق الشام الإسلامي، الموالى لأنقرة، عمدوا إلى قتل مسن من أتباع الديانة الأيزيدية، في قرية شوديرة التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، شمال غرب حلب.