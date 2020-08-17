رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار الاقتصاد التركى.. 139 مليار ليرة عجز الموازنة فى 7 أشهر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:21 م
الاقتصاد التركي
الاقتصاد التركي
أبوزيد على
طباعة
أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الإثنين، بيانًا كشفت فيه عن أن رصيد موازنة الحكومة المركزية سجل عجزًا قدره 29.7 مليار ليرة في شهر يوليو الماضي، وبذلك يبلغ عجز الموازنة خلال الـ7 أشهر الماضية 139.1 مليار ليرة.

وبلغت نفقات موازنة الحكومة المركزية 116.2 مليار ليرة خلال شهر يوليو 2020، في حين بلغت عائدات الموازنة 86.5 مليار ليرة، مما سجل عجزًا في الموازنة قدره 29.7 مليار ليرة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية.

وأضاف البيان أن نفقات الميزانية الأولية بلغت 107.8 مليار ليرة، في حين بلغ العجز الأولي 21٫2 مليار ليرة.

فيما أشار موقع "تركيا الآن" إلى أن الميزانية الحكومية كانت قد حققت فائضًا في نفس الفترة من العام الماضي قدره 9 مليارات و901 مليون ليرة تركية، إلا أن هذا الوضع تغير خلال العام الحالي لتسجل عجزًا وصل إلى 29 مليارًا و696 مليون ليرة خلال شهر يوليو من هذا العام.

إلى جانب ذلك، كانت الميزانية قد سجلت فائضًا أوليًا قدره 17 مليارًا و620 مليون ليرة في يوليو 2019، إلا أنها سجلت خلال نفس الفترة من هذا العام عجزًا أوليًا قدره 21 مليارًا و240 مليون ليرة.

ويواصل الاقتصاد التركي الانهيار، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية التي هوت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي، وأدت إلى هروب العديد من المستثمرين ورءوس الأموال إلى خارج البلاد مما خلق أزمة بطالة كبيرة بين الشباب التركي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تسرب السولار بالطريق الدائرى.. و«البترول» تكشف التفاصيل

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

الشيخوخة المبكرة.. مَنْ الأكثر عرضة للإصابة بمرض العصر؟

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يبحث إقامة معرض للكتاب بالقاهرة في نوفمبر

«الثقافي الفرنسي» يطلق منحة «طه حسين» للناشرين والترجمات

«مسارات جديدة لسياسة أمريكا» ندوة بالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية الليلة

رئيس «قصور الثقافة»: ميزانية النشر 7 ملايين جنيه ولم نخفضها