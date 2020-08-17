انهيار الاقتصاد التركى.. 139 مليار ليرة عجز الموازنة فى 7 أشهر

أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الإثنين، بيانًا كشفت فيه عن أن رصيد موازنة الحكومة المركزية سجل عجزًا قدره 29.7 مليار ليرة في شهر يوليو الماضي، وبذلك يبلغ عجز الموازنة خلال الـ7 أشهر الماضية 139.1 مليار ليرة.وبلغت نفقات موازنة الحكومة المركزية 116.2 مليار ليرة خلال شهر يوليو 2020، في حين بلغت عائدات الموازنة 86.5 مليار ليرة، مما سجل عجزًا في الموازنة قدره 29.7 مليار ليرة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية.وأضاف البيان أن نفقات الميزانية الأولية بلغت 107.8 مليار ليرة، في حين بلغ العجز الأولي 21٫2 مليار ليرة.فيما أشار موقع "تركيا الآن" إلى أن الميزانية الحكومية كانت قد حققت فائضًا في نفس الفترة من العام الماضي قدره 9 مليارات و901 مليون ليرة تركية، إلا أن هذا الوضع تغير خلال العام الحالي لتسجل عجزًا وصل إلى 29 مليارًا و696 مليون ليرة خلال شهر يوليو من هذا العام.إلى جانب ذلك، كانت الميزانية قد سجلت فائضًا أوليًا قدره 17 مليارًا و620 مليون ليرة في يوليو 2019، إلا أنها سجلت خلال نفس الفترة من هذا العام عجزًا أوليًا قدره 21 مليارًا و240 مليون ليرة.ويواصل الاقتصاد التركي الانهيار، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية التي هوت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي، وأدت إلى هروب العديد من المستثمرين ورءوس الأموال إلى خارج البلاد مما خلق أزمة بطالة كبيرة بين الشباب التركي.