المئات يتظاهرون في مدريد رفضا لوضع الكمامة (فيديو)

عرضت فضائية "euronnews"، مقطع فيديو، من تظاهر المئات في مدريد رفضًا لوضع الكمامة الإلزامي ولتدابير أخرى تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل علم إسباني عملاق في ساحة بوسط العاصمة الإسبانية، وتردد هتافات "حرية".وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "الفيروس غير موجود" و"الكمامة تقتل" و"لسنا خائفين".ولوحظ أن عددا كبيرا من المتظاهرين لم يضعوا كمامات رغم أنها باتت إلزامية في الأماكن العامة في إسبانيا.وفي مرحلة أولى، فرض وضع الكمامة بداية مايو في وسائل النقل العامة قبل أن يتم توسيع نطاق الإجراء في بلد ناهز فيه عدد الوفيات بكوفيد-19- 29 ألفا.وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة بينها إغلاق النوادي الليلية وحظر التدخين في الأماكن التي يستحيل فيها التزام التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.