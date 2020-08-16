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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أستاذ هندسة بترول: انفجار شنوان يفتح ملف 7 آلاف مستودع بوتاجاز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:56 م
انفجار شنوان
انفجار شنوان
رباب الأهواني
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قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، إن انهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بسبب أسطوانة بوتاجاز، يفتح الباب أمام النظر بعين الاعتبار لوجود 7 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية، بعضها حكومي والآخر تابع للقطاع الخاص.

وتابع أستاذ هندسة البترول، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «القانون ينص على أنها يجب أن تكون بعيدة الحيز العمرانى بـ200 متر، وبها سور محيط على بعد 3 أمتار من المخزن ذاته، ويجب أن تتوافر بها شروط السلامة.. هل هذه المخازن تتوافر بها هذه الشروط».

وأكد أستاذ هندسة البترول أن وجود هذه المستودعات داخل الحيز العمراني أمر في غاية الخطورة، وله تأثيرات خطيرة يجب أن يتم النظر لها بعين الاعتبار.

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