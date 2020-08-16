السودان: استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء

أعلنت السودان، استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الثلاثاء المقبل، عقب فعاليات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان الذي عقد ظهر الأحد.وعقدت اليوم الأحد فعاليات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بحسب تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية.وضم الاجتماع وزراء الري والخارجية في البلدان الثلاثة المعنية بالملف، تحت رعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيجاد".