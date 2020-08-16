«الإفتاء»: العين حق.. حصنوا أولادكم وبيوتكم بكلمات الله التامات

دعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى تحصين الأنفس والأبناء قائلة: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، العين حق، حصنوا أولادكم، وحصنوا بيوتكم وأنفسكم».وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني: «الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود، وهو حرام بإجماع الأمة؛ لأنه اعتراض على الحق سبحانه وتعالى، ومعاندة له، ومحاولة لنقضِ ما فعله وإزالةِ فضل الله عمَّن أهَّلَه له».