«الإفتاء»: العين حق.. حصنوا أولادكم وبيوتكم بكلمات الله التامات
الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:25 ص
أميرة العنانيطباعة
دعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى تحصين الأنفس والأبناء قائلة: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، العين حق، حصنوا أولادكم، وحصنوا بيوتكم وأنفسكم».
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني: «الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود، وهو حرام بإجماع الأمة؛ لأنه اعتراض على الحق سبحانه وتعالى، ومعاندة له، ومحاولة لنقضِ ما فعله وإزالةِ فضل الله عمَّن أهَّلَه له».
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني: «الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود، وهو حرام بإجماع الأمة؛ لأنه اعتراض على الحق سبحانه وتعالى، ومعاندة له، ومحاولة لنقضِ ما فعله وإزالةِ فضل الله عمَّن أهَّلَه له».