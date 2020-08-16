أستاذ هندسة عمرانية: المبانى القديمة لا تنهار بشكل مفاجئ

قالت الدكتورة سهير حواس أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن العقارات القديمة بالقاهرة تعد تحف معمارية نادرة يجب الحفاظ عليها والعمل على صيانتها بشكل مستمر كونها ثروة قومية، مشيرة إلى أن انهيار أى من هذه العقارات يعد خسارة لقطعة فنية فريدة.وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن انهيار عقار رقم 50 بشارع قصر النيل اليوم يعد فقدان تحفة معمارية فريدة، مشددة على ضرورة وجود مراقبة ومتابعة من لجان متخصصة على هذه العقارات حتى لا يتكرر هذا الأمر.ونوهت إلى أن، هذه البنايات القديمة لا يمكن لها أن تسقط إلا إذا كان هناك شواهد على ذلك، موضحة أن المباني القديمة لا تنهار إلا لأسباب واضحة، وتابعت:" أن هناك حوائط سميكة جدًا بها يتراوح سمكها من 60 إلى 80 سنتيمتر تحمل الأسقف وعليه يسبق الإنهيار شروخ وغيره أو أن هناك عامل مفاجئ".وأكدت أن عائد العقارات القديمة زهيد ولا يغطى ثمن صيانتها، مشددة على ضرورة الالتفات إلى ذلك، والعمل على الحفاظ على هذه المباني الثمينة.