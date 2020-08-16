محافظ القاهرة يكشف آخر تطورات انهيار عقار قصر النيل

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الأجهزة المعنية والحماية المدنية تعاملت على الفور مع انهيار عقار شارع القصر النيل فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار، وحتى الآن اللجنة لم تنته، متابعًا: "خلال أيام قليلة سوف نقف على أسباب الانهيار".وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن العقار المنكوب أسس منذ أكثر من 70 عامًا، ولم تظهر عليه أي شواهد تقول إنه ليس بحالة جيدة.وتابع: "محدش يقدر يسبق الأحداث ويقول ما هو سبب الانهيار، كون الأمر متروك للأجهزة المعنية واللجنة الهندسية".ولفت "عبد العال" إلى أن الأجهزة المعنية تتعامل مع المنكوبين، متابعًا: "يتم التعامل مع 3 تحت الأنقاض الآن"، لافتًا إلى أن العقارات المجاورة بحالة جيدة وتم فحصها للتأكد من ذلك وتبين أنها بحالة جيدة.وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار، على سبيل الاحتراز، وعندما أكدت اللجنة أن عقارهم لا يوجد به أي مخاوف وبحالة سليمة تم إعادتهم على الفور.