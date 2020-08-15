استخراج 3 مصابين من أسفل أنقاض «عقار شنوان» المنهار (فيديو)

تجمع أهالي قرية شنوان التابعة لمركز شبين بمحافظة المنوفية لاستخراج ضحايا حادث العقار المنهار.من جانبه، أكد الدكتور أحمد سيمر مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، استخراج 3 مصابين حتى الآن من أسفل العقار المنهار بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الحالة الصحية لهم جيدة ولا توجد إصابات خطيرة.وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بانهيار منزل بقرية شنوان ووجود مصابين، فأمر على الفور قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج كافة الأهالي.وأكدت التحريات الأولية أن انهيار العقار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز بمستودع أسفله، نتيجة قيام ابن صاحبه بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز ما أدى إلى حدوث الانفجار، ولا يوجد وفيات حتى الآن وجار حصر الإصابات.