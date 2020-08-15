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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي يعرض مسألتين تحتاجهما لبنان لتنهض اقتصاديًا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:09 م
توفيق شومان، المحلل
توفيق شومان، المحلل السياسي
الشيماء زيدان
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قال توفيق شومان، المحلل السياسي، إن لبنان دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، وأعتقد أن الجامعة سيكون لها الدور الأساسي في حل الأزمة اللبنانية، مثل أي دولة عربية شقيقة.

أضاف شومان، خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك أكثر من أطروحة للأزمة اللبنانية الخاصة بالحكم السياسي فيها، منها ضمن هذه الأطروحات تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأخرى تشكيل حكومة حيادية، وغيرها حكومة مستقلين والأخيرة حكومة أقطاب.

وأكد أن جميع هذه الأطروحات فاشلة وساقطة لأنها تنم على عدم تغير العقلية السياسية التي حكمت لبنان من قبل: "مهما كان مسمى الحكومة التي يطرحونها ستكون مثل حكومة حسان دياب المستقيلة، والتي أدت إلى الانهيار الاقتصادي والمالي التي يعيشه لبنان حاليًا."

وتابع المحلل السياسي: "هناك مسألتين أساسيتين بحاجة إليها أي حكومة، أولهما أن تحظى بالثقة من الشعب، وثانيهما أن يكون لديها برنامجًا إصلاحيًا اقتصاديًا واضحًا ودقيقًا وتفصيليًا وحقيقيًا، مؤكدًا أنه لو توفر لديها هاذين الأمرين ستكون حكومة ناجحة."

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