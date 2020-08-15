مخاوف من نشوب صراع على مستوى أوروبا بسبب تركيا

يثير التصعيد بين تركيا واليونان مخاوف الاتحاد الأوروبي من نشوب حرب بينهما، وتدخلت فرنسا مؤخرًا لمساعدة أثينا في حماية سيادتها من الضغوط المستمرة والخطوات المستفزة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وحذر خبير العلاقات الدولية ديميتري تساروح من أن قرار أثينا بتغيير استراتيجيتها ضد أنقرة يزيد من احتمال نشوب صراع على مستوى أوروبا، وفقًا لما أوردته صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية.وقال البروفيسور تساروح: "هذا الصراع مختلف بعض الشيء لأنه هذه المرة ليس نزاعًا ثنائيًا صارمًا فيما يتعلق ببحر إيجه، بل يشمل المنطقة الأوسع لشرق البحر الأبيض المتوسط ​​حيث تلعب دول أخرى دورًا مهمًا أيضًا".فيما أشار إلى أن وساطة ألمانيا بمساعدة المجلس الأوروبي تساعد في تهدئة التوترات.وكانت تركيا اتهمت فرنسا بالتصعيد، بعد أن أعلن إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعزز وجودها في شرق البحر المتوسط ​​لدعم اليونان.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "على فرنسا بشكل خاص تجنب الخطوات التي تزيد التوترات".