أكلات صيامى.. سندوتشات شاورما بالحمص

الأكلات السريعة أصبحت مطلبًا عموميًا، فالشباب والأطفال يحتاجونها قبيل الرحلات والمدارس، وقد يصادف أن يقع أي منهما في الصوم، وبناء عليه يجب على الأم أن تكون ملمة بأنواع السندوتشات السريعة والمتميزة التي يمكن أن تحضرها لأبنائها في أثناء الصوم، مثل سندوتشات الشاورما بالحمص الصيامي.وتتكون من ٤٢٥ جم حمص منقوع في الماء مسبقا ومصفى، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة بودرة ثوم، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا، وربع ملعقة صغيرة من القرفة، وربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، وعيش شامي أو سوري، وشرائح طماطم، وشرائح بصل، وأوراق خس.كما يتم عمل صوص الطحينة والثوم بجانب الساندوتشات لمنحها نكهة خاصة، ويتكون من ربع كوب طحينة، ونصف ليمونة معصورة، وملعقتان صغيرتان من الشبت المفروم، وثلاث فصوص ثوم مفروم، وملح بحسب الحاجة.وعن خطوات عمل سندوتشات شاورما بالحمص صيامي، قالت الشيف آمال إنها تبدأ بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الحمص مع جميع التوابل والزيت ونقلبها لتوزع جيدا على حبات الحمص، ونسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية ونحضر صينية مسطحة ومفرود عليها ورق زبدة أو فويل، ثم نفرد عليها الحمص المتبل، وندخلها الفرن، ونترك الحمص في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة، ثم ننتظر حتى يبرد قليلا ونتذوق حبة لضبط التوابل حسب الذوق الشخصي، وفي أثناء تحميص الحمص، نخلط جميع مكونات الصوص ونضربها معا بالمضرب الكهربائي مع مراعاة إضافة قليل من الماء حتى تصبح لينة بعض الشيء، ونحسن المذاق بالتوابل حسب الحاجة، ثم نحضر العيش الشامي أو السوري ونسخنه قليلا ثم نفرد عليه شرائح الطماطم، والبصل والخس مع مقدار كاف من الحمص المتبل والصوص.