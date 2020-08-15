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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومي للسينما» يفتتح نادي «رموز مصرية» الثلاثاء

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:10 م
المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما
نضال ممدوح
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يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي نادي سينما رموز مصرية بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة بالقاهرة ومختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة المركز القومي للسينما لنشر الثقافة السينمائية الهادفة بين الفئات العمرية المختلفة٬ لخلق جيل يتذوق الفنون السينمائية بشتى ألوانها.

وصرحت د. سعاد شوقي إنه من المقرر عرض فيلم "المحارب"، والذي يتناول مسيرة وسيرة المشير أحمد بدوي للمخرج عاطف شكري بنادي الياسمين التابع لإدارة النوادي بالقوات المسلحة٬ وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، وحاصل علي العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم تسجيلي في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2015. جائزة مسابقة مهرجان القوات المسلحة الأول للفيلم العسكري التسجيلي عام 2015.

يعرض الفيلم مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشغل نسبة 25% فقط من الطاقة الاستيعابية٬ والالتزام بارتداء الكمامات ومنع الدخول دونها.

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