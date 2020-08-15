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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شقيقين بتهمة النصب على راغبى الوظائف فى الجيزة

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:09 م
ضبط شقيقين
ضبط شقيقين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مقر إحدى الجهات الحكومية الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة من ضبط شخص - فني بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، حال حضوره لمقر الجهة الحكومية المشار إليها وبصحبته عدد 23 شخصا، لاتخاذ إجراءات تعيينهم في وظائف إدارية بتلك الجهة بموجب خطاب "مُزور" منسوب صدوره لذات الجهة.

على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وتبين قيام المذكور "الذي تواجد بصحبة باقي الأشخاص بالحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 70 ألف جنيه من بعض من اصطحبهم بدعوى توظيفهم بتلك الجهة الحكومية، وبمواجهته أقر بتحصله على الخطاب من أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدعيًا بأنه يعمل بتلك الجهة وأوهمه بقدرته على توظيف الشباب بالجهة المشار إليها وأنهما تقاضيا مبالغ مالية من المجني عليهم بلغت حوالي (500 ألف جنيه) نظير تعيينهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة ما جاء بأقواله، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشة وتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه (فني طباعة بإحدى شركات الهندسة والمقاولات - مقيم بمحافظة بني سويف)، وقيامهما بالنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على تعيينهم بوظائف إدارية بالجهة المشار إليها.

وأضاف بتحصله على صورة (الخطاب المزور) المضبوط من خلال شبكة الإنترنت وقيامهما بإعادة تعديله وتنسيقه وتدوين أسماء المجني عليهم به باستخدام طباعة بمحل إقامته، واقتسامهما المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامي وإنفاقها في شراء هواتف محمولة وأجهزة كهربائية وبعض المستلزمات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف (فني الطباعة) وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتم بإرشادهما ضبط (الطباعة المستخدمة في تزوير الخطاب، بعض الأجهزة الكهربائية التي قاما بشرائها من متحصلات الواقعة عبارة عن 2 شاشة تليفزيون، جهاز ميكروويف، بوتاجاز).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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