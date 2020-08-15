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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اليوم.. الافتتاح التجريبي للمدينة الرياضية بالأسمرات (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:31 م
محمد فوزي
محمد فوزي
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن احتفالية الوزارة ستكون اليوم بمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، والذي انضم للبنية التحتية لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وطاقتهم الإيجابية، وتستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة لكل المصريين.

وأضاف الدكتور محمد فوزي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن اليوم العالمي للشباب سيأتي تحت شعار "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي" من أجل إشراكهم في الحياة السياسية، منوهًا بأن اختيار المدينة الشبابية بالأسمرات لإقامة الاحتفالية يؤكد على اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات.

وأوضح أن الاحتفالية تبرز دور الدولة في تطوير المشروعات وتحويلها لأماكن راقية تليق بالمواطن المصري، بما تحتويه من مشروعات رياضية كبيرة، ومنها حمامات السباحة وملاعب كرة اليد والسلة وغيرها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن اليوم سيكون الافتتاح التجريبي للمدينة الرياضية لكلا الجنسين، وستكون من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً بحضور وزير الشباب والرياضة، وسيقوم بجولة تفقدية بالمدينة الرياضية.

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