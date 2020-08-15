استشاري أوبئة: مصر لم تشهد حتى الآن موجة ثانية من كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر لم تشهد حتى الآن أي موجة ثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الزيادة في أرقام الإصابات لا ترتقي أن تكون موجة ثانية للفيروس.وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الضرورى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على تطهير الأيدي بالكحول.وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة أن أعراض المرض أصبحت أخف في أوروبا والشرق الأوسط وهو شىء مطمئن.