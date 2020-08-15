مصرع طفل صعقته «كوشة حفل زفاف» بالمطرية فى القاهرة

أمرت نيابة المطرية الجزئية بالقاهرة، بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء بحفل زفاف، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها أحمد عزالدين، المحامي العام الأول، أنه أثناء تواجد الطفل بالقرب من حفل الزفاف، لامس "كوشة" كان متصلا بها سلك كهرباء دون عازل ما أسفر عن مصرعه في الحال.البداية عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المطرية، بمصرع طفل صعقا بالكهرباء، وتبين أن الطفل "6 سنوات" يلعب بجوار كوشة الزفاف الخاصة بأحد جيرانه وعقب ملامسته كوشة الزفاف أثناء دخوله لمنزله، بمنطقة عزبة معروف، لامس الكوشة ما تسبب في وفاته، وألقى ضباط قسم شرطة المطرية القبض على اثنين صاحبي الفراشة والكوشة المتسببين في الحادث.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.