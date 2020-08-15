بدء تطبيق حظر دخول الأجانب للمطارات المصرية دون PCR

بدأت سلطات مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون حصولهم على تحليل “PCR“ قبل وصولهم إلى مصر بـ 72 ساعة بنتيجة تفيد خلوهم من فيروس كورونا.والرحلة رقم 930 والقادمة من أثينا، هي أول الرحلات التي تم تطبيق القرار الجديد على ركابها وهي من طراز إيرباص 321 وكان على متنها 160 راكبا معظمهم من المصريين حيث تم تطبيق القرار الجديد على الركاب الأجانب.يأتي تنفيذ القرار بعد انتهاء المهلة التي طلبها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني من رئيس الوزراء لمدة أسبوع حيث تم تأجيل تنفيذ القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من أسبوع وذلك لإعطاء شركات الطيران العاملة بمطارات مصر الفرصة للتنبيه على ركابها بالحصول على تحليل PCR قبل 72 ساعة من وصولهم يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.كانت وزارة الطيران المدني أعلنت أنه سيُستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك «الركاب الترانزيت» إلى تلك المطارات