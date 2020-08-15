رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الليلة الكبيرة» و«أم الدنيا مين» تنير مسرح ساحة الهناجر

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:47 ص
الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة
ايهاب مصطفى
طباعة
واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم برنامج "عودة الروح" فى شهر أغسطس، الجمعة، على مسرح الساحة بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، فى الحفلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تعشقه الأسرة المصرية، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

كما شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية، قدمها فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تغني بها الفنان عماد كمال والفنان كمال كمال، منها "ميدلي وطني" يتضمن أغنية " يا أغلى اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، يا بيوت السويس، يا حبيبتي يا مصر، أحلف بسماها وبترابها، بالأحضان، صورة" إلى جانب مجموعة من الأغاني العاطفية منها "نعناع الجنينة، جرى إيه، بحبك يا أسمراني، لولاكي، كل البنات بتحبك، قلبي عشقها والعيون، زحمة يادنيا زحمة"، واختتم الفريق الحفل بأغنية "أم الدنيا مين".

ويحرص القطاع بإتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الإلتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.

موضوعات متعلقة

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«الليلة الكبيرة» و«أم الدنيا مين» تنير مسرح ساحة الهناجر

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: منحة وزارة الثقافة غيرت حياتى

حكايات المشاهير مع المقابر.. خيرى شلبى كتب فيها وطه حسين سكن جوارها

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»