«الليلة الكبيرة» و«أم الدنيا مين» تنير مسرح ساحة الهناجر

واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم برنامج "عودة الروح" فى شهر أغسطس، الجمعة، على مسرح الساحة بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.وشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، فى الحفلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تعشقه الأسرة المصرية، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.كما شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية، قدمها فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تغني بها الفنان عماد كمال والفنان كمال كمال، منها "ميدلي وطني" يتضمن أغنية " يا أغلى اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، يا بيوت السويس، يا حبيبتي يا مصر، أحلف بسماها وبترابها، بالأحضان، صورة" إلى جانب مجموعة من الأغاني العاطفية منها "نعناع الجنينة، جرى إيه، بحبك يا أسمراني، لولاكي، كل البنات بتحبك، قلبي عشقها والعيون، زحمة يادنيا زحمة"، واختتم الفريق الحفل بأغنية "أم الدنيا مين".ويحرص القطاع بإتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الإلتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.