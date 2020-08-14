إصابة طفلة فى القصف الإسرائيلى على غزة

أصيبت طفلة فلسطينية في القصف الذي شنه سلاح الطيران بجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، على عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.وأسفر القصف عن وقوع أضرار مادية بأحد المباني، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وشن طيران الاحتلال قصفا ضد عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة، لليلة الرابعة على التوالي.وتسببت البالونات الحارقة في تدمير أكثر من 7 آلاف دونم من أراضي مستوطنات غلاف قطاع غزة.وأبلغ أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، رؤساء مجالس مستوطنات الغلاف، بأن إطلاق الفصائل الفلسطينية للبالونات الحارقة سيتوقف خلال الأيام المقبلة.