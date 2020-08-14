بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»

وقعت الدكتورة علا عادل، مدير المركز القومى للترجمة، بروتوكول تعاون مع كلية ألسن جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وقالت علا عادل، إن البروتوكول الموقع ليس بداية للتعاون مع الجامعات المصرية حيث يعكف المركز منذ سنوات على التعاون الفعلى مع العديد من الجامعات المصرية؛ نهاية بالمسابقة بين المركز والجامعات المصرية.وبسؤالها حول أبرز مؤشرات استبيانات القراء، قالت مديرة "القومى للترجمة" لـ"الدستور"، إن المركز بدأ فى تحليل كل استبيانات القراء، وأصبح لدينا مؤشرات لتصور واضح لآلية عملنا الخاصة باختيار الأعمال المترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وهو ما سنعلنه خلال الأيام القليلة المقبلة.وينص البروتوكول على تدريب الطلاب فى مجال الترجمة، وتنظيم ورش عمل وندوات فى مواضيع الترجمة واللغة والنشر، كما يتضمن البروتوكول إمداد مكتبة الكلية مجموعة من إصدارات المركز، مع تقديم تخفيضات خاصة، كما سيتم استعانة المركز ببعض المصححين اللغويين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.