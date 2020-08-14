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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوجة ترفع دعوى نفقة: «باع الشقة وأجهزة البيت وعايش فى سيناء»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:18 م
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
داليا عبد الباسط
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رفعت ثلاثينية بزنانيري في القاهرة دعوى نفقة بمحكمة الأسرة تحمل رقم «٩٥٣٢» لسنة ٢٠٢٠، تطالب فيها بنفقتها ونفقة أطفالها بعدما تركهم زوجها في القاهرة، وذهب للسكن والاستقرار بمحافظة سيناء.

وقالت «إيمان» في دعواها: «باع أجهزة وأغراض المنزل وتركني على الأرض أنا وأطفالي لمدة شهر ونصف لم أعرف عنه أي شيء»، بعدما أوهمنا بشراء عفش وأجهزة جديدة، وعندما لجأت لأهله لمعرفة أي معلومات عنه لم أجدهم أيضا وعلمت من جيرانهم المقربين بأنهم باعوا منزلهم واشتروا أرضا زراعية في سيناء وذهبوا جميعها للعيش والاستقرار بها.

وأضافت: «بعد ٣ شهور من المعاناة فوجئت ببيعه لشقة الزوجية أيضا وقام صاحب الشقة بطردي أنا وأطفالي الثلاثة، واستأجرت غرفة على سطوح منزل، وبرغم عملي في تنظيف المنازل ليلا مع نهار لم أستطع تلبية طلبات أولادي، وأصبحت الديون تلاحقني في كل مكان خصوصا بعد شرائي تليفزيون وثلاجة وسريرا لأبنائي، وهددني أصحاب المحلات بالشكوى ضدي إذا لم أسدد تلك الأموال في أقرب وقت ممكن، وزوجي يعيش في سيناء حياة هادئة وكأنهم ليسوا أبناءه وحصلت على حكم نفقة لكن لم ينفذ حتى الآن».

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