ترامب: أنا أكثر رئيس في تاريخ أمريكا ساعد النساء

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الديمقراطيين، مشيرًا إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي يحاول تضليل المواطنين.وغرد ترامب عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا: «لقد فعلت من أجل النساء أكثر من مجرد أي رئيس في التاريخ!، بينما نحتفل بمرور 100 عام على حقوق التصويت للمرأة، يجب أن نبني تمثالًا جميلًا في واشنطن العاصمة لتكريم العديد من النساء الشجاعات اللواتي جعلن هذا ممكنًا لبلدنا العظيم».وأضاف: «لقد وجهت للاستعداد لإرسال مدفوعات مباشرة، تقدر بـ3400 دولار لعائلة مكونة من 4 أفراد إلى جميع الأمريكيين، ولكن بايدن يعيق هذا».وتابع أنا جاهز لإرسال مدفوعات إضافية للشركات الصغيرة التي تضررت بسبب الفيروس الصيني، بالإضافة إلى إرسال مزيد من الأموال إلى الولايات والحكومات المحلية لتوفير الوظائف للشرطة ورجال الإطفاء والمعلمين، ولكن بايدن وأعوانه الديمقراطيين، يعيقون هذا.